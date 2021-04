LIVE – Milan-Benevento, la conferenza stampa di Pioli

Oggi alle ore 14.30 in punto Stefano Pioli risponderà alle domande dei cronisti in sala stampa per anticipare i temi di Milan-Benevento.

Domani sera, alle ore 20.45, il Milan di Pioli incontrerà il Benevento dell’ex rossonero Pippo Inzaghi. Una sfida che non sarà affatto semplice, dato che entrambe le squadre lottano per obiettivi importanti, seppur diversi.

I rossoneri non possono ancora una volta mancare l’appuntamento con la vittoria, e quindi mettere in ulteriore rischio il quarto posto. La qualificazione alla Champions League è appesa ad un filo, con il Milan che attualmente occupa il quinto posto a pari punti di Napoli e Juventus (66). Non sono più concessi passi falsi, e c’è la grande esigenza di rialzarsi dopo le due sconfitte consecutive contro Sassuolo e Lazio.

Il Benevento dal suo canto lotta per la salvezza. Attualmente in zona retrocessione, è alla ricerca disperata di punti per uscirne.

Come di consueto mister Pioli oggi, alla vigilia del match, parlerà in conferenza stampa da Milanello. Alle ore 14.30 il tecnico del Milan affronterà i temi più caldi in vista della sfida di domani, in particolare anche sulle scelte di formazione che è chiamato ad attuare. Seguite il LIVE della conferenza con noi!

LIVE – Le parole di mister Pioli in conferenza

– In attesa di aggiornamento –