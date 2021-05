Maignan re dei clean sheet in Europa: la statistica

Mike Maignan, portiere del Lille accostato più volte al Milan per il dopo Donnarumma, ha raggiunto un traguardo importante in Ligue 1 e in generale in Europa.

Non è un mistero che il Milan ha messo Mike Maignan nel mirino per l’eventuale sostituzione di Gianluigi Donnarumma. Il portiere francese è ritenuto da più fonti il favorito in caso di addio del numero 99 rossonero.

Il classe 1995 milita nel Lille e ha un contratto in scadenza a giugno 2022. Diverse indiscrezioni hanno rivelato che Paolo Maldini e Frederic Massara avrebbero già bloccato Maignan con un accordo sia con lui che con il club di appartenenza. Il costo dell’operazione si aggirerebbe sui 12 milioni di euro più bonus.

Intanto il Lille continua a essere in testa alla classifica della Ligue 1. Ieri la squadra allenata da Christophe Galtier ieri ha sconfitto 2-0 il Nizza e ha riscavalcato il PSG, distante solamente un punto comunque.

Con la partita di ieri Maignan è arrivato a quota 19 clean sheet in Ligue 1 nella stagione 2020/2021. È il portiere ad avere mantenuto più volte inviolata la propria porta nei cinque maggiori campionati in Europa. È il primo estremo difensore della lega francese a raggiungere a raggiungere tale primato dopo Kevin Trapp (PSG stagione 2015/2016).

