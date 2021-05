Sky – Juve-Milan, ballottaggio in difesa: c’è un favorito

Secondo le ultime notizie provenienti da Sky Sport, Fikayo Tomori sarebbe in vantaggio su Romagnoli per partire da titolare in Juve-Milan

Rimangono pochi i dubbi di Stefano Pioli in vista del big match di domani sera contro la Juventus. Se nella trequarti sembra ormai prediligere Brahim Diaz come affiancato speciale a Zlatan Ibrahimovic, lo stesso non si può dire della difesa.

L’unico ballottaggio che sembra resistere è quello tra Alessio Romagnoli e Fikayo Tomori. Il tecnico parmense non ha ancora scelto il titolare da schierare al fianco di Simon Kjaer. Anche se da Sky Sport trapelano novità importanti.

Leggi anche:

Infatti, secondo quanto affermato da Peppe Di Stefano, Tomori sembra essere in vantaggio su Alessio Romagnoli per il posto da titolare. L’inglese è favorito a partire dal 1’ minuto. Probabilmente, gli errori del capitano rossonero nella partita d’andata contro i bianconeri influenzeranno la scelte di Stefano Pioli.

Domani è vietato commettere passi falsi, o concedere occasioni facili agli avversari. Per questo il tecnico parmense potrebbe optare sulla coppia di difesa che ha dato più certezze negli ultimi tempi, anche se, nonostante tutto, gli errori non sono mancati.

Quindi, la formazione iniziale rossonera in Juve-Milan dovrebbe vedere: Gigio Donnarumma in porta; Calabria, Kjaer, Tomori e Theo Hernandez a formare la retroguardia; Kessie e Bennacer mediani di centrocampo; Calhanoglu, Brahim Diaz e Saelemakers trio della trequarti; infine Zlatan Ibrahimovic centravanti in solitaria.