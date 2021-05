Milan, obiettivo Champions: scontri diretti, come cambia la classifica

Il Milan di Stefano Pioli batte 3 a 0 la Juventus e vede la qualificazione in Champions. Il tris, senza subire reti, dà ai rossoneri un altro vantaggio. In caso di arrivo a pari punti, la squadra di Pioli sarebbe avanti

Il Milan vede la Champions League. Il successo contro la Juventus, per 3 a 0, è davvero prezioso: i rossoneri, infatti, hanno allungato sui bianconeri portandosi a tre punti ma c’è un ulteriore vantaggio che potrebbe tornare comodo.

Qualora Milan e Juve arrivassero a pari punti, Kjaer e compagni sarebbero davanti: la squadra di Pioli, grazie ai gol di Brahim Diaz, Ante Rebic e Fikayo Tomori, ha, infatti, ribaltato il 3 a 1 dell’andata.

Anche con il Napoli, i rossoneri hanno il vantaggio negli scontri diretti, anche in questo caso per differenza reti. Lo stesso non è con la Lazio, dopo lo 0-3 di qualche giorno fa (3-2 all’andata per i rossoneri). Con l’Atalanta, infine, si ripartirà dallo 0-3 di San Siro.

Corsa Champions

Atalanta 72, Milan 72, Juventus 69, Lazio* 64

*Una partita in meno

Gli scontri diretti

Juventus (in vantaggio) : sconfitta all’andata 1-3 a San Siro. 3-0 al ritorno a Torino

: sconfitta all’andata 1-3 a San Siro. 3-0 al ritorno a Torino Atalanta (in svantaggio) : sconfitta a San Siro 0-3. In caso di pari punti con gli orobici, per superarli necessaria una vittoria con 4 gol di vantaggio all’ultima giornata

: sconfitta a San Siro 0-3. In caso di pari punti con gli orobici, per superarli necessaria una vittoria con 4 gol di vantaggio all’ultima giornata Napoli (in vantaggio) : vittoria 1-3 al Maradona, ko 0-1 a San Siro

: vittoria 1-3 al Maradona, ko 0-1 a San Siro Lazio (in svantaggio): vittoria 3-2 a San Siro. Sconfitta 3-0 all’Olimpico

Classifica Avulsa