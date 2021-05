Milan, insidia Torino: l’ultima vittoria in trasferta contro i granata

Archiviato lo 0-3 con la Juventus, il Milan torna a Torino per sfidare i granata nel turno infrasettimanale. Un altro crocevia importante per la lotta Champions in una trasferta che, nelle recenti stagioni, è stata particolarmente insidiosa per i rossoneri

“Non abbiamo ancora fatto nulla“, questo il messaggio che Pioli ha rivolto alla squadra a Milanello all’indomani della grande vittoria contro la Juventus. Uno 0-3 che ha avvicinato e non poco il Milan all’agognata qualificazione Champions. Per ottenerla, senza addentrarsi in calcoli e combinazioni di classifica, bastano almeno due vittorie nelle restanti tre giornate che mancano alla conclusione del campionato prevista il prossimo 23 maggio.

Bisogna, dunque, resettare entusiasmo e festeggiamenti e ritrovare la giusta concentrazione per affrontare il Torino, prossimo avversario dei rossoneri, di nuovo in trasferta, nel turno infrasettimanale della 36.a giornata. Una partita che si prospetta ricca di insidie sia per le assenze di due titolari inamovibili per Pioli (Ibrahimovic infortunato e Saelemaekers squalificato) quanto per la particolare situazione di classifica dei granata ancora potenzialmente invischiati nella lotta salvezza, a -4 dal Benevento terzultimo ma con una partita da recuperare, quella contro la Lazio prevista mercoledì prossimo.

Torino-Milan, la vittoria in trasferta manca da 9 anni

Una trasferta insidiosa, dicevamo. Solo una volta, infatti, nell’ultimo decennio, il Milan è riuscito a battere il Torino all’Olimpico. Per ritrovare, infatti, una vittoria dei rossoneri in casa dei granata bisogna risalire al campionato 2012-2013. Era il 9 dicembre 2012 e il Milan di Allegri vinse 2-4 con i gol di Robinho, Nocerino, Pazzini ed El Sharaawy dopo l’iniziale vantaggio dei granata con Santana. Di Rolando Bianchi, nel finale, la rete che ha reso meno amara la sconfitta per i padroni di casa, all’epoca allenati da Ventura.

Da allora solo pareggi o sconfitte per i rossoneri. Da ricordare, tra i precedenti, il 2-2 del 14 settembre 2013, giorno del secondo esordio al Milan di Kakà (ri)acquistato la settimana precedente in prestito dal Real Madrid e un altro 2-2 del 16 gennaio 2017 con i rossoneri di Montella protagonisti di una bellissima rimonta con i gol di Bertolacci e Montella ad annullare il doppio vantaggio dei padroni di casa allenati dall’ex Mihajlovic a segno con Benassi e Belotti con Donnarumma che para a Ljajic il rigore del possibile 3-0.

Due sconfitte nelle ultime due trasferte a Torino. La prima il 28 aprile 2019 con il 2-0 siglato da Belotti e Berenguer, un ko che ha compromesso la rincorsa del Milan di Gattuso alla qualificazione Champions, svanita poi per un punto all’ultima giornata a favore dell’Inter. L’ultimo ko, il 26 settembre 2019, con un 2-1 in rimonta sancito dalla doppietta di Belotti che ha vanificato l’iniziato vantaggio di Piatek su rigore. C’era Giampaolo sulla panchina rossonera. Una sconfitta immeritata in quella che è stata la migliore prestazione del Milan nella gestione Giampaolo, sostituito di lì a poco da Pioli.