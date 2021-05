Milan, UFFICIALE: ecco la nuova prima maglia 2021-2022 | VIDEO

Il Milan oggi ha ufficializzato quella che sarà la maglia home per la stagione 2021/2022. Le foto ufficiali confermano le indiscrezioni.

Finalmente il Milan ha reso nota la divisa per le partite in casa della stagione 2021/2022. Dopo molti rumors e foto circolate sui social network, il club e lo sponsor tecnico Puma hanno svelato le immagini ufficiali.

Introducing the Milan state of mind: here’s our new @pumafootball 2021/22 Home Shirt 🔴⚫ #MoveLikeMilan #SempreMilan

— AC Milan (@acmilan) May 11, 2021