Costacurta, il figlio picchiato dai poliziotti: timpano perforato | Foto

Achille, figlio di Alessandro Costacurta e Martina Colombari, tramite Instagram ha fatto sapere di essere stato picchiato da dei poliziotti. Si trova in ospedale.

Momento delicato per la famiglia Costacurta. Infatti Achille, figlio dell’ex calciatore Alessandro e di Martina Colombari, è stato picchiato da alcuni poliziotti ed è finito in ospedale a Parma.

È stato lo stesso ragazzo a dare la notizia tramite delle storie suo profilo Instagram: «Questo è quello che succede a un ragazzino di 16 anni dalla Polizia di Stato che la gente elogia tanto. Mi hanno picchiato e per la precisione mi hanno perforato un timpano. Mi devo operare solo per averli chiamati sbirrazzi. Un bel 100k ce lo facciamo dare questa volta. Basta abuso di potere».

Achille Costacurta in una successiva storia ha aggiunto quanto segue: «Voglio ringraziare Giovanni e i suoi quattro-cinque colleghi che lo hanno aiutato a picchiarmi. Grazie ancora per avermi perforato un timpano. Minorenne e non opponevo alcun tipo di resistenza».

Da capire i dettagli di quanto successo. Il figlio di Alessandro Costacurta e Martina Colombari ha detto di aver semplicemente chiamato “sbirrazzi” dei poliziotti e di essere stato poi picchiato. Bisogna vedere cosa è avvenuto prima, come si è arrivati a tutto questo.