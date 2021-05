Infortunio Ibrahimovic, non è finita? | Pioli: “Spero di averlo per Atalanta-Milan”

Pioli speranzoso sul recupero di Ibrahimovic per Torino-Milan. L’attaccante scandinavo ha un infortunio da superare e non è certo il rientro.

Il Milan ha dovuto fare a meno di Zlatan Ibrahimovic stasera a Torino e sarà lo stesso anche col Cagliari. Da capire ancora se il centravanti svedese possa recuperare per l’ultima giornata contro l’Atalanta.

Stefano Pioli ai microfoni di Sky Sport ha toccato l’argomento Ibrahimovic al termine di Torino-Milan: «Nel fine settimana ci sarà un nuovo consulto. Non credo che domenica sarà a disposizione. Speriamo di averlo per l’ultima giornata contro l’Atalanta, non lo so… Comunque è un fenomeno e uscirà anche da questo infortunio».

Stando alle parole di Pioli, dunque, la stagione di Ibrahimovic potrebbe non essere ancora finita. Ci sono delle speranze di vederlo in campo per Atalanta-Milan dell’ultimo turno della Serie A 2020/2021. Bisogna attendere il prossimo controllo al ginocchio sinistro che avverrà nel fine settimana.