Serie A – Milan-Cagliari, arbitra Massa

E’ Davide Massa l’arbitro designato dall’AIA per Milan-Cagliari, match valido per la 37° giornata di Serie A

Come di consueto, sono state rese le note le designazioni arbitrali dell’AIA e della FIGC per la 37° giornata di campionato. Ebbene, per Milan-Cagliari il fischietto della gara sarà Davide Massa delle sezione arbitrale di Imperia.

Questo sarà coadiuvato dagli assistenti Meli e Alassio. Il quarto uomo sarà Manganiello, mentre gli addetti al Var saranno Valeri e Preti.

Milan-Cagliari, 37° giornata di Serie A, domenica 16 maggio ore 20.45:

Arbitro: Massa

Assistenti: Meli-Alassio

IV UOMO: Manganiello

VAR: Valeri

AVAR: Preti