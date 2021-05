Francia, convocati per Euro 2020: sorpresa Benzema, out Theo Hernandez

Ufficiale la lista dei convocati della Francia per Euro 2020: Deschamps perdona e richiama Benzema, non Theo Hernandez

Didier Deschamps ha annunciato la lista dei 26 calciatori che rappresenteranno la Francia ad Euro 2020. La notizia, anticipata dai media francesi nel pomeriggio, è il clamoroso ritorno di Karim Benzema dopo cinque anni. L’attaccante aveva avuto problemi con il commissario tecnico, ma a quanto pare hanno fatto pace e adesso proveranno a vincere anche l’Europeo, dopo il successo ai Mondiali del 2018. C’è poi un’altra notizia, ma questa non è una sorpresa: l’assenza di Theo Hernandez.

L’esterno del Milan non prenderà parte al torneo. Se Deschamps per Benzema ha chiuso un occhio, per il rossonero ancora no. C’è invece il fratello Lucas Hernandez ma sinceramente ci sembra incomprensibile la scelta dell’ex Juve di non convocare il terzino ex Real Madrid e Atletico Madrid. Theo è chiaramente uno dei migliori al mondo nel suo ruolo e quest’anno è cresciuto ulteriormente (anche se in calo in questi ultimi mesi). Ha segnato tanto, ha realizzato tanti assist ed è un giocatore certamente definito. Tutto questo però non ha convinto il ct, che va avanti per la sua squadra e non lo convoca per l’Europeo.