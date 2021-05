Szoboszlai, zero presenze nel Lipsia: arriva un sorprendente rinnovo

Szoboszlai rinnova il contratto con il Lipsia nonostante i zero minuti in campo. Il club tedesco punta molto sull’ex obiettivo di mercato del Milan.

Dominik Szoboszlai è uno dei calciatori che il Milan aveva provato a prendere in precedenti sessioni di calciomercato, ma nel dicembre 2020 è stato il Lipsia ad annunciarne l’acquisto.

Un ottimo colpo, visto il rendimento del centrocampista offensivo ungherese nel Salisburgo, ma finora in Germania sono state zero le presenze collezionate. Un problema fisico ha impedito al giocatore di confermare il suo talento anche in Bundesliga. Solamente dalla scorsa settimana si sta allenando in gruppo.

Nonostante finora non abbia mai giocato, il Lipsia ha deciso di rinnovare il contratto di Szoboszlai. Inaspettatamente oggi è arrivato l’annuncio del prolungamento fino al 2026, di un anno rispetto all’accordo firmato quando si trasferì da Salisburgo per 20 milioni di euro più il 20% della futura rivendita.

Szoboszlai ha così commentato il rinnovo contrattuale con il club di proprietà della Red Bull: «Ovviamente immaginavo che i miei primi mesi al Lipsia sarebbero stati diversi. Volevo aiutare la squadra, non è stato possibile. Ora sono guarito e non vedo l’ora di disputare la prossima stagione. Dal primo giorno sento supporto e fiducia dal club. Il prolungamento anticipato è un segnale forte e sottolinea che vogliamo avere successo assieme a lungo termine».

Il dirigente Florian Scholz ha spiegato i motivi della scelta fatta: «L’estensione prematura è sicuramene insolita visto che non ha ancora mai giocato. Ma per noi è un segnale importante, Dominik sarà un giocatore centrale per il Lipsia nei prossimi anni e abbiamo grandi progetti per lui. Abbiamo rapidamente concordato di prolungare il contratto fino al 2026».