Curva Sud vicina alla squadra per Atalanta-Milan: la nuova iniziativa

Il Milan domenica si gioca la qualificazione Champions a Bergamo contro l’Atalanta. La Curva Sud annuncia un’iniziativa per sostenere la squadra.

La Curva Sud Milano, noto gruppo del tifo organizzato rossonero, vuole essere vicino alla squadra di Stefano Pioli. In vista di Atalanta-Milan ha annunciato una nuova iniziativa per sostenere giocatori e allenatore.

«TUTTI A MILANELLO. Domenica ore 9.30 puntuali ci vediamo a Milanello per sostenere i ragazzi in vista dell’ultimo impegno, decisivo per le sorti della nostra stagione, il traguardo é vicino e tutti noi vogliamo raggiungere l’obiettivo. Caricheremo la squadra al cancello d’ingresso con il colore e l’entusiasmo che da sempre ci contraddistinguono e accompagneremo il pullman sul viale d’uscita da Milanello.

Parcheggiate le macchine nel campo in modo tale da lasciare libera la strada e portate qualsiasi cosa utile per fare colore (sciarpe, bandiere, stendardi ecc…).

AVANTI MILAN, AVANTI CURVA SUD!

Ricordiamo a tutti i presenti di indossare la mascherina».

Era già stata fatta un’iniziativa così prima di Juventus-Milan. La Curva Sud Milano ha deciso di replicarla, sperando che il risultato sia positivo come quello ottenuto allora all’Allianz Stadium di Torino. A Bergamo sarà grande battaglia contro un’Atalanta che è giunta alla terza qualificazione Champions consecutiva e che rappresenta un’avversaria difficile da battere.