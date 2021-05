Bologna-Juventus, striscione dei tifosi rossoblu: “Sbranateli”

Nell’ultima giornata di campionato il Bologna affronta la Juventus in casa e i tifosi rossoblu intimano la squadra di Mihajlovic a dare tutto.

I tifosi del Bologna vogliono che la squadra di Sinisa Mihajlovic sconfigga la Juventus. Nella giornata di oggi presso il centro sportivo ‘Niccolò Galli’ è stato posizionato uno striscione con una scritta eloquente, “Sbranateli“, come mostrato da Tuttomercatoweb.

Anche nei giorni scorsi alcuni supporter rossoblu avevano esposto uno striscione per caricare i giocatori e spingerli a battere la Juve nell’ultima giornata di campionato. Quello recitava “Diamo un senso a questa stagione… Togliamo ai gobbi ogni soddisfazione!“.

Se la squadra di Andrea Pirlo dovesse perdere o pareggiare, sicuramente non andrebbe in Champions League. Può solo vincere domenica sera a Bologna. I rossoblu sono già salvi, però potrebbero comunque giocare una grande partita per onorare il finale di campionato.