Atalanta-Milan, gli Highlights del match: gol e sintesi | Video

Atalanta-Milan, la cronaca con gli highlights del match dell’ultima giornata di Serie A disputato domenica 23 maggio

Qualche sorpresa nella formazione dell’Atalanta con Pessina e Djimsiti preferiti a Muriel e Palomino. Tutto confermato nel Milan con Leao terminale offensivo. Nel primo tempo, tanta tensione in campo con l’Atalanta che si limita al possesso palla e il Milan che esita a ripartire. Troppe imprecisioni nella manovra rossonera con Gollini, di fatto, inattivo alla stregua di Donnarumma. Nessuna azione pericolosa fino al 40′ quando un fallo congiunto di Mahle e Toloi frena un’incursione di Hernandez. Rigore e Kessie che trasforma con sicurezza. Un primo tempo da urlo quello dell’ivoriano insuperabile in marcatura e nelle chiusure. Al 45′, il Milan è avanti 0-1 con Gasperini ammonito per proteste in seguito al rigore concesso ai rossoneri.

Atalanta-Milan, il secondo tempo

Il Milan si schiaccia e l’Atalanta va sull’acceleratore. Zapata ha una grande occasione in area di rigore: riceve, si gira e cerca un tiro piazzato sul secondo palo, ma la palla finisce fuori di poco. Dopodiché è del Milan la palla gol più clamorosa di questo secondo tempo: Meite lancia nello spazio Leao, il portoghese tocca morbido ma la palla si stampa sul palo.

La partita va avanti e il filone è sempre lo stesso con un Milan che si chiude a riccio e spazza quando riesce. Nei minuti di recupero arriva un calcio di rigore in favore dei rossoneri per un fallo di mano di Djmsiti: Kessie lo realizza e chiude definitivamente la pratica Champions League!