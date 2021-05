Curva Sud a Milanello: tifosi in massa per sostenere la squadra | VIDEO

L’appoggio smisurato dei tifosi milanisti stamattina a Milanello, per dare l’in bocca al lupo alla squadra in vista di Bergamo.

Con gli stadi ancora chiusi, speriamo per poco, i tifosi sono costretti a dare il proprio sostegno a distanza alle rispettive squadre del cuore. Ma in vista dell’importantissimo ultimo turno di campionato, la Curva Sud del Milan ha organizzato una sorta di raduno mattutino per sostenere la squadra.

Fin dalle prime ore odierne, tifosi rossoneri in massa si sono raggruppati ai cancelli di Milanello. L’intento è quello di sostenere ed appoggiare il più possibile il Milan, che tra poco lascerà il centro sportivo per trasferirsi in direzione Bergamo: c’è da superare lo scoglio Atalanta per qualificarsi in Champions League.

Come ripreso da foto e video in zona, i supporter della Curva rossonera si stanno esibendo in canti e cori, oltre allo sventolio di sciarpe e bandiere. Una manifestazione di vicinanza ed affetto praticamente da ‘stadio‘. Nella speranza che Donnarumma e compagni possano caricarsi ed esaltarsi nel vedere l’amore incondizionato di tanta gente.

Non è la prima volta che i tifosi del Milan si raggruppano a Milanello per manifestare il proprio supporto. Già prima dei derby e della sfida contro la Juventus si erano segnalati tali raduni. Sperando che oltre all’entusiasmo portino anche fortuna.