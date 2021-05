Calciomercato Napoli, scelto l’erede di Gattuso: presentazione a giorni

Il Napoli ha deciso di voltare pagina dopo la delusione di ieri sera. Dopo la separazione con Gattuso, Aurelio De Laurentiis ha deciso di affidarsi a Sergio Conceicao

E’ il Napoli di Aurelio De Laurentiis ad uscire con le ossa rotte dopo l’ultima giornata di Serie A. Gli azzurri non sono riusciti a battere il Verona, non entrando così in Champions League. La delusione è tanta ma il numero uno azzurro ha deciso già di voltare pagina, affidandosi ad un nuovo allenatore.

Molto probabilmente lo avrebbe fatto, anche con l’accesso alla competizione europea più prestigiosa, ma il prescelto a guidare il Napoli è un nome davvero a sorpresa.

In queste ultime settimane si è parlato di profili importanti come Massimiliano Allegri e Luciano Spalletti ma De Laurentiis ha sorpreso tutti decidendo di affidarsi a Sergio Conceicao. A darne notizia è stato il Corriere dello Sport. La presentazione è prevista già nei prossimi giorni.