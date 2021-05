Festa Milan: suona la musica della Champions!

Si fa festa in casa Milan. La musica della Champions League sta accompagnando la squadra di Stefano Pioli, in viaggio in pullman, verso Milano

Suona la musica della Champions League. I giocatori del Milan, dopo il successo contro l’Atalanta, possono finalmente esultare: il viaggio di ritorno verso Milano della squadra di Stefano Pioli è stato accompagnato dalla musichetta della Champions. Musica presente anche in molte storie dei calciatori rossoneri negli spogliatoi.

E’ il tempo di festeggiare il ritorno nell’Europa che conta: tutti i giocatori, anche coloro che potrebbero dire addio dal primo luglio, hanno gioito così come il resto deii compagni. Per il futuro c’è davvero tempo.