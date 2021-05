Milan, Maignan inizia le visite mediche: gli aggiornamenti

Il Milan punta su Maignan del Lille per il futuro. Viste le difficoltà a rinnovare il contratto di Donnarumma, il club ha virato sul francese.

Iniziano le visite mediche di Mike Maignan. Il portiere francese è sbarcato ieri sera a Milano e stamattina verso le 9:15 è arrivato presso la clinica ‘La Madonnina’ per i controlli medici di rito.

Il Milan ha deciso di accelerare per l’acquisto dell’estremo difensore classe 1995, fresco vincitore della Ligue 1 con il Lille. L’operazione dovrebbe costare circa 15 milioni di euro. Pronto un contratto quinquennale con ingaggio da 2,8-3 milioni a stagione.

Maignan dovrebbe essere il sostituto designato di Gianluigi Donnarumma, che dovrebbe lasciare il Milan a parametro zero. Il club rossonero ha offerto 8 milioni annui di stipendio per prolungare il contratto in scadenza a giugno 2021, ma il suo agente Mino Raiola chiede un ingaggio superiore e anche delle ricche commissioni per sé. La società rossonera non intende rilanciare.

Probabilmente Paolo Maldini e Frederic Massara si attendevano che all’indomani della qualificazione in Champions League fosse proprio Donnarumma a farsi avanti. Ma non è successo, quindi è partita l’accelerata per Maignan. L’ex portiere del PSG ha fatto molto bene al Lille in queste stagioni, dunque si tratterebbe di un ottimo innesto per la porta del Milan.

Sono 21 i clean sheet nell’ultima Ligue 1. Anche il Tottenham e il Borussia Dortmund erano interessati a ingaggiarlo, considerata pure la scadenza contrattuale fissata per giugno 2022. Ma il Milan ha anticipato la concorrenza e già nella giornata di oggi potrebbe annunciare l’acquisto di Maignan.