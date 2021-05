Real Madrid, ufficiale l’addio di Zidane

Il Real Madrid e Zinedine Zidane si separano. Il tecnico francese – come annunciato dal club spagnolo – non guiderà più i blancos. Antonio Conte nome caldo per la successione

Mattinata ricca di emozioni per il mercato degli allenatori. La Juventus ha deciso di ripartire da Massimiliano Allegri, esonerando Andrea Pirlo dopo solo una stagione. Non sarà Zinedine Zidane, però, a guidare i bianconeri: il tecnico francese ha comunque deciso di separarsi dal Real Madrid, come comunicato dallo stesso club.

Allegri era uno dei candidati alla panchina dei blancos, ma l’approdo in bianconero è praticamente certo. Per il Real Madrid prende piede, sempre più, l’idea Antonio Conte ma attenzione alla scommessa Raul.