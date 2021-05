Milan, scambio di saluti social fra Theo e Maignan

L’esterno rossonero dà il benvenuto al suo connazionale. La risposta del portiere non si fa attendere.

Il nuovo portiere del Milan, Mike Maignan, è già pronto a tuffarsi nella sua nuova avventura rossonera. L’estremo difensore del Lille è stato presentato ieri e ha scelto la maglia numero 16, con la quale difenderà i pali del Diavolo. Il francese ex Lille non dovrebbe avere problemi ad integrarsi nel suo nuovo gruppo. Ad ogni modo, ci ha pensato Theo Hernandez a dargli il benvenuto attraverso un post sul suo profilo Twitter. Il terzino ha ripostato le foto della presentazione del suo nuovo compagno commentato con un “Benvenuto!”.

La risposta di Maignan

Non si è fatta attendere la risposta dello stesso Maignan che ha risposto sempre su Twitter: “Grazie fratello, a presto”. Uno scambio di saluti social che lascia ben sperare sull’immediato inserimento del nuovo portiere titolare dei rossoneri all’interno della squadra. Maignan ora sarà protagonista con la Francia a Euro 2020 e si giocherà il posto con Lloris. Deschamps non ha chiamato invece il terzino ex Real, che sarà costretto a guardare la sua nazionale da casa. Poco male, i due si incontreranno presto a Milanello per preparare la prossima stagione in Champions League.