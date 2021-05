Rinnovo Kessie, il Milan ha un piano | L’offerta di Maldini

Il Milan punta convintamente su Kessie per il futuro, ma serve rinnovargli il contratto in scadenza nel 2022. C’è già una proposta importante.

Il campionato è finito e il Milan adesso può concentrarsi sui rinnovi dei contratti. Tra coloro che vanno assolutamente blindati c’è Franck Kessie, in scadenza a giugno 2022.

Paolo Maldini, Frederic Massara e Ivan Gazidis hanno le idee chiare. Il centrocampista ivoriano va tenuto, è un pilastro della squadra e c’è la volontà di puntare su di lui per il futuro. Lo stesso giocatore ha fatto sapere di voler rimanere in maglia rossonera. Ci sono delle buone basi per una trattativa che dovrebbe sfociare in un accordo.

Leggi anche:

Rinnovo Kessie, la strategia del Milan

Oggi La Gazzetta dello Sport spiega che il Milan vuole blindare Kessie con un contratto di cinque anni, dunque con scadenza giugno 2026. I dialoghi tra le parti sono cominciati da tempo.

Serve trovare un’intesa sul piano economico. Nei mesi scorsi la società rossonera ha proposto un ingaggio base da 3 milioni di euro netti a stagione a salire. Successivamente l’offerta è stata ritoccata e si avvicina i 4 milioni annui, con i bonus. C’è ancora distanza, visto che la richiesta dell’agente George Atangana è di 5-6 milioni, però c’è il tempo per arrivare a un accordo soddisfacente.

Il Milan è fiducioso di riuscire a rinnovare il contratto di Kessie, il quale con la qualificazione in Champions League ha ulteriori motivazioni per rimanere in rossonero. Maldini, Massara e Gazidis non vogliono assolutamente perdere il mediano ivoriano, finito nel mirino di alcune big europee.

L’ultima stagione ha consacrato Franck come uno dei migliori centrocampisti della Serie A. Buone le prestazioni anche in Europa League. Nella prossima annata fare la Champions può permettergli di fare un ulteriore salto di qualità. Può diventare uno dei migliori d’Europa nel suo ruolo.