Sky Sports – Giroud è vicino ad accettare il Milan

Arrivano conferme importanti: Giroud nei prossimi giorni dovrebbe firmare il suo nuovo contratto con il Milan lasciando il Chelsea.

Conferme importanti dall’Inghilterra. Il Milan tra pochi giorni dovrebbe chiudere il suo secondo colpo in entrata, in vista della stagione 2021-2022. Dopo l’ingaggio di Mike Maignan, già ufficializzato la scorsa settimana, è in arrivo anche il rinforzo in attacco.

Il Milan ha scelto di puntare sull’esperienza e sta per chiudere l’acquisto di Olivier Giroud. Un colpo a costo zero che riguarda un centravanti di spessore internazionale, appena laureatosi campione d’Europa con il Chelsea e prossimo a giocare da protagonista EURO 2021 con la sua Francia.

Secondo le ultime dell’emittente britannica Sky Sports UK, il Milan sarebbe ormai ad un passo da Giroud. Sono giorni caldissimi per l’accordo tra le parti: l’attaccante classe ’86 ha già detto addio al Chelsea e si svincolerà per fine contratto. I rossoneri lo stanno convincendo in queste ore per sbarcare in Italia.

Olivier Giroud is likely to leave Stamford Bridge this summer and is close to agreeing a move to AC Milan.

Chelsea are also prepared to listen to offers for Tammy Abraham and Emerson Palmieri.

— Sky Sports Premier League (@SkySportsPL) May 31, 2021