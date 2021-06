Sky – Donnarumma al PSG, chiusura vicina | Cifre e dettagli

Il PSG è vicino a ottenere la firma di Donnarumma, che lascerà il Milan a parametro zero. Emergono i dettagli su contratto e ingaggio di Gigio.

La carriera di Gianluigi Donnarumma proseguirà nel Paris Saint-Germain. Stasera Gianluca Di Marzio a Sky Sport ha rivelato che l’affare è in dirittura d’arrivo.

Già domani ci può essere la chiusura definitiva della trattativa. Per il portiere in scadenza con il Milan è pronto un contratto di cinque anni per complessivi 60 milioni di euro, compresi i bonus. Si tratta quindi di 12 milioni di ingaggio a stagione, 4 in più di quelli che proponeva il club rossonero per rinnovare. Mino Raiola ha chiesto un leggero rialzo e da Parigi dovrebbe arrivare l’ok per chiudere tutto domani.

La Juventus è fuori ormai da giorni, visto che ha deciso di puntare su Wojciech Szczesny. Il Barcellona non ha rilanciato e probabilmente non lo farà neanche nelle prossime ore. Donnarumma va verso il trasferimento al PSG, dove troverebbe Keylor Navas come concorrente per la titolarità. Nonostante il rinnovo fino al 2024 del portiere costaricano ex Real Madrid, Leonardo ha voluto cogliere l’occasione di ingaggiare a parametro zero un portiere di valore come Gigio. E anche il presidente Nasser Al-Khelaifi ha spinto per finalizzare questo affare.

Donnarumma potrebbe fare le visite mediche a Firenze, visto che adesso è impegnato con l’Italia per l’Europeo e non ha il tempo per volare in Francia.