Inzaghi nuovo allenatore del Brescia: domani la presentazione

L’ex allenatore del Benevento ripartirà dalle Rondinelle. Cellino ha scelto l’ex bomber del Milan per risalire in Serie A.

Filippo Inzaghi sarà il nuovo allenatore del Brescia. Quella che fino a poche ore fa era solo una suggestione è diventata in poche ore trattativa chiusa. Superpippo sarà presentato domani mattina in città. Le Rondinelle, dopo aver chiuso al settimo posto lo scorso campionato di Serie B ed esser state eliminate ai playoff dal Cittadella, hanno deciso di puntare sull’ex bomber di Juventus e Milan per la panchina dal prossimo anno.

Leggi anche:

Inzaghi, dopo due stagioni alla guida del Benevento, con una promozione in A nel primo anno e una retrocessione nel seconda, sarà al comando dei lombardi per provare a riportarli nella massima categoria. Dopo una cena con Cellino lunedì sera il tecnico ha preso la decisione. Parte quindi un nuovo progetto per le Rondinelle, con il tentativo di tornare in serie A dopo la retrocessione della stagione 2019-20.