Milan, Laxalt vola a Mosca: le cifre dell’affare

Diego Laxalt sempre più vicino all’addio a titolo definitivo al Milan. Il laterale è prossimo a firmare per il club russo.

Tutto confermato. Diego Laxalt sta per lasciare a titolo definitivo il Milan. Il laterale uruguayano è tornato in rossonero dopo l’annata in prestito al Celtic Glasgow, ma il suo è un rientro solo di passaggio visto che sta per trasferirsi altrove.

Laxalt ha le valigie pronte per la Russia, precisamente in direzione Dinamo Mosca. Stasera Sky Sport ha confermato la trattativa in stato avanzato tra il Milan ed il club russo, con lo stesso classe ’93 che sembra propenso ad accettare l’offerta dei moscoviti e tentare una nuova avventura estera.

Poco fa Gianluca Di Marzio ha confermato anche le cifre dell’operazione. Il Milan dovrebbe incassare circa 3,5 milioni di euro per la cessione definitiva di Laxalt. L’ex genoano dovrebbe firmare nei prossimi giorni un contratto quadriennale con la Dinamo.

Per Laxalt si sta per chiudere dunque una parentesi decisamente poco proficua in maglia Milan. Giunto nell’agosto 2018 dal Genoa, come uno dei primi colpi del tandem dirigenziale Leonardo-Maldini, il terzino sinistro non è riuscito mai ad imporsi, venendo girato in prestito prima al Torino e poi al Celtic.