Barella onora Kjaer: “Oltre i colori, Simon uomo vero”

Un bellissimo messaggio social di Nicolò Barella per Kjaer, uno degli eroi di oggi nel dramma Eriksen

Oggi pomeriggio abbiamo vissuto un vero e proprio dramma. Eriksen per fortuna è salvo: è in condizioni stabili ed è sotto osservazione in ospedale. Una scena bruttissima, gestita alla perfezione da un gigante: Simon Kjaer. Il difensore del Milan è stato perfetto in tutte le sue mosse: è stato il primo a soccorrere il compagno, ha fatto da scudo per evitare le inquadrature delle telecamere e ha rincuorato la compagna di Christian, accorsa in campo in lacrime per avere informazioni.

Sui social tutti stanno elogiando Kjaer per aver mantenuto la lucidità e la freddezza in quei momenti così difficili. Gli apprezzamenti arrivano anche da altri calciatori e uno di questi è un suo “rivale”: si tratta di Nicolò Barella, il centrocampista dell’Italia e dell’Inter. Su Instagram, ha pubblicato nelle Stories proprio la foto di Simon e con questa didascalia: “Oltre i colori, complimenti Simon. Capitano e uomo vero“. Sicuramente un bellissimo messaggio quello dell’ex Cagliari.