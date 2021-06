L’Atletico Madrid spinge per De Paul: l’alternativa è un milanista

In settimana vi abbiamo già parlato di un possibile intreccio di calciomercato che riguarda il Milan e l’Atletico Madrid. Al centro dell’attenzione c’è il solito Rodrigo De Paul, il centrocampista che ha già fatto capire che vuole lasciare l’Udinese per fare un salto di qualità nella sua carriera. Il giocatore ha una valutazione molto alta, fra i 30 e i 40 milioni di euro. Il Milan ci starebbe pensando ma sono tanti, troppi soldi.

Come riportato da Fabrizio Romano sul suo account Twitter, l’Atletico Madrid in questo momento sta spingendo per l’acquisto proprio dell’argentino. Lui è l’obiettivo numero uno di Diego Pablo Simeone, che ha intenzione di inserirlo nel suo scacchiere tattico. In questi anni a Udine è cresciuto sotto tutti i punti di vista e in effetti l’Atletico, per stile di gioco e caratteristiche, sembra essere un’ottima opzione per il suo futuro. Lo stesso Simeone però ha già in mente un’alternativa, e guarda proprio in casa Milan.

Romano infatti conferma che l’Atletico Madrid sta pensando anche a Calhanoglu come affare low-cost per il centrocampo: è l’alternativa principale se dovesse saltare De Paul, che resta l’obiettivo numero uno. Nel suo tweet il giornalista spiega che il Milan spera ancora di convincerlo a restare. Sul piatto c’è ancora l’offerta da 4 milioni, è attesa una risposta ma il turco ha fatto sapere di essere concentrato solo su Euro 2020. C’è attesa per la risposta definitiva, ma non c’è da escludere che Maldini faccia esattamente come Donnarumma: perdere la pazienza e acquistare il sostituto.