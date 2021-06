Dalla Spagna – Mendes ha offerto Leao al Real Madrid: i dettagli

Secondo le indiscrezioni provenienti dalla Spagna, Rafael Leao è stato offerto ad una big spagnola. Questa ha rifiutato il suo cartellino, il portoghese è in cerca di una nuova squadra

In questi ultimi giorni, ha sorpreso la notizia della possibile cessione di Rafael Leao da parte del Milan. L’attaccante portoghese è considerato un crack del calcio europeo, anche se ha faticato e non poco a mostrarlo sul campo. Rafa ha messo a segno soltanto dodici gol da quando veste la maglia rossonera, e da lui ci si aspetterebbe certamente qualcosa in più.

Il suo talento non può essere messo in dubbio. Seppur in maniera sporadica, Leao ha abituato gli appassionati di calcio italiani a dei lampi di genio calcistico: delle giocate da vero fuoriclasse; ma ciò che gli è mancato è stata la continuità. Dato l’enorme potenziale talento, il Milan non vorrebbe privarsi di lui, ma nel caso di una clamorosa offerta (30-40 milioni di euro) allora Maldini e Massara potrebbero prendere in considerazione la sua cessione.

Settimana scorsa, Jorge Mendes, agente di Leao, è stato a colloquio con i due dirigenti milanisti, probabilmente per parlare di tale questione. Al giovane portoghese non mancano estimatori. È seguito da Everton e Wolverhampton in Inghilterra, Marsiglia in Francia e Borussia Dortmund in Germania. Ma è probabile che Mendes e il suo assistito puntino ad una piazza più prestigiosa per dire addio al Milan. E di questo ci arriva conferma direttamente dalla Spagna.

Leggi anche:

Leao offerto al Real Madrid

Una notizia clamorosa ci arriva dalla Spagna. Il noto sito in ambito Real Madrid, Defensa Central ha affermato che Jorge Mendes ha già iniziato a muoversi sul mercato per Rafael Leao. Il portoghese 22enne, infatti, è stato proposto proprio al club di Florentino Perez per una somma che oscilla tra i 30 e i 40 milioni di euro. Ma indovinate? Il cartellino di Leao è stato rifiutato con decisione.

I blancos non vogliono spendere una tale cifra per un attaccante che ha reso così poco in termini di realizzazioni. E per sostituire Benzema pensano soltanto a due nomi: Haaland o Mbappè.

Ma DC ne è sicura: Rafael Leao vuole cambiare squadra quest’estate. Il Milan gli sta stretto per il poco spazio concessogli, di conseguenza il suo agente continuerà a proporlo ad altri club sempre per una somma tra i 30-40 milioni di euro. La sola cifra che il Milan può considerare per la cessione del gioiello incompreso portoghese!