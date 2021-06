Sky – Fiorentina-Gattuso: possibile clamoroso divorzio

La Fiorentina e Gennaro Gattuso potrebbero dirsi addio prima di iniziare. Il clima è teso per via di alcune scelte di mercato dettate da Mendes. Non è da escludere una rottura anticipata

L’avventura di Gennaro Gattuso alla Fiorentina potrebbe concludersi prima di cominciare. Come riporta Gianluca Di Marzio, il club viola non avrebbe gradito le imposizioni di Mendes sul calciomercato. Il clima è davvero caldo e non è da escludere un clamoroso divorzio anticipato.

Ricordiamo che la Fiorentina aveva deciso di puntare sull’ex centrocampista del Milan, dopo il divorzio con Beppe Iachini