Dopo Tomori, il Milan chiude un’altra operazione: è finalmente arrivato il sì

Dopo Tomori e in attesa di Tonali, il Milan è pronto a chiudere un’altra operazione. Si tratta di una conferma molto cara a Pioli

Per il riscatto di Tomori manca soltanto l’annuncio ufficiale, ormai atteso a momenti. Nelle casse del Chelsea 28 milioni di euro, la cifra stabilita a gennaio; nessuno sconto, ma questo era inevitabile visto il valore del difensore. Il Milan lo ha voluto fortemente e adesso costruirà su di lui e Kjaer la squadra del prossimo anno che parteciperà alla Champions. Ma quella di Fikayo non è l’unica conferma che il club rossonero consolidare. In attesa di notizie positive da Tonali (il riscatto dal Brescia arriverà), Maldini e Massara stanno lavorano ad un’altra importante permanenza, e le notizie delle ultime ore sono tutte positive.

Lo scorso anno il Milan ha preso Brahim Diaz in prestito secco dal Real Madrid. Fin da subito il calciatore si è messo a disposizione della squadra e di Stefano Pioli: oltre all’aspetto tecnico, lo spagnolo si è inserito benissimo nel gruppo, diventando quasi una mascotte. Ma lui, con un passato anche al Manchester City con Guardiola, è un talento purissimo ed è stato decisivo per la conquista della Champions, soprattutto nelle ultime partite, schierato sempre titolare e con ottimi risultati. Ecco perché il Milan lo vuole confermare ad ogni costo, anche perché, se Calhanoglu non dovesse rinnovare, con lui ci sarebbe già pronta un’alternativa che conosce l’ambiente e le richieste dell’allenatore.

Stando alle ultime indiscrezioni, l’affare sta per chiudersi in maniera positiva: dopo diversi contatti con il Real Madrid, sembra finalmente arrivato il via libera per un nuovo prestito ma stavolta con il diritto di riscatto. La cifra fissata è intorno ai 20 milioni di euro. Se confermata, sarebbe davvero un’ottima operazione. Nel caso in cui Brahim Diaz dovesse confermarsi ad alti livelli, il Milan potrebbe farlo suo per una cifra relativamente bassa; in caso contrario, sarà rispedito al mittente. Maldini vorrebbe fare lo stesso con Dalot e con il Manchester United, vedremo se ci riuscirà.