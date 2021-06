Diletta Leotta lascia DAZN? In arrivo una nuova conduttrice

DAZN si è assicurata Giorgia Rossi, noto volto di Sportmediaset. Presto sarà chiarito anche il futuro di Diletta Leotta, che era data in bilico.

È un periodo di calciomercato, ma c’è anche un mercato che riguarda le emittenti televisive e streaming. Come DAZN, che avrebbe messo sotto contratto Giorgia Rossi.

La nota conduttrice ha lavorato per diversi anni a Mediaset e, come riportato dal Corriere della Sera, avrebbe già comunicato ai suoi colleghi il passaggio al servizio che trasmetterà la Serie A per le prossime tre stagioni. Sicuramente un passo importante per la sua carriera. Giorgia Rossi si è fatta molto apprezzare finora e avrà un’occasione notevole adesso.

E Diletta Leotta? Non sono mancati rumors sul fatto che possa lasciare DAZN, del quale è stata il principale volto in questi anni. Tuttavia, il CorSera rivela che la presentatrice siciliana dovrebbe rimanere. Anzi, nelle prossime ore tramite i suoi profili social potrebbe annunciare il proseguimento del rapporto lavorativo con l’azienda britannica.

Ci sono state delle voci riguardanti un suo possibile passaggio a Mediaset oppure ad Amazon, però dovrebbe essere smentite. Si attendono novità a breve. Diletta Leotta sembra destinata a rimanere al suo posto a DAZN.

AGGIORNAMENTO 13:34 – La presentatrice catanese ha confermato tramite Instagram la sua permanenza a DAZN.