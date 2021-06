Kessie si è sposato! Ora il rinnovo con il Milan: nuova offerta in arrivo

Kessie si è sposato e prossimamente ripenserà al prolungamento contrattuale con il Milan. Maldini presto gli presenterà una nuova proposta.

Stagione speciale per Franck Kessie, che al Milan si è consacrato e ha dimostrato di essere un grande giocatore. L’ha conclusa con un evento privato molto importante: il suo matrimonio. Si è celebrato ieri.

Come riportato dal giornalista sportivo Nicolò Schira, nelle prossime settimane può arrivare anche il rinnovo di contratto con il Milan. La scadenza dell’attuale accordo è fissata per il giugno 2022 e il club rossonero ha la priorità di prolungarlo quanto prima.

Ad aprile era stata presentata una prima offerta da 4 milioni di euro annui, ma l’agente George Atangana ha avanzato una richiesta da 5,5 milioni. Paolo Maldini è pronto a rilanciare con una nuova proposta. Kessie è un elemento fondamentale della squadra e c’è la volontà di blindarlo.

Ovviamente non mancano le squadre straniere interessate al centrocampista ivoriano, che comunque ha come priorità la permanenza al Milan. Valuterà altre offerte solamente nel caso in cui dovesse saltare la trattativa per il rinnovo, cosa che sarebbe alquanto clamorosa.

