Tradimento Calhanoglu: tifosi scatenati sui social

Hakan Calhanoglu si appresta a dire sì all’Inter. Un addio al Milan, con relativo approdo ai cugini, che sta facendo tanto discutere. Il ‘tradimento’ è evidente, c’è delusione ma allo stesso tempo fiducia nella società

Tifosi scatenati per il possibile tradimento di Hakan Calhanoglu. Il turco – come raccontato in queste ore – è ad un passo dall’Inter, che sta approfittando dello stallo nelle trattativa con il Milan, per acquistarlo. L’offerta è superiore a quella rossonera e la fumata bianca potrebbe arrivare davvero a breve.

Il numero dieci è sempre stato un calciatore che ha diviso i tifosi e anche in questa circostanza non mancano i pareri contrastanti. La rabbia e la delusione per un approdo a parametro zero nell’altra squadra di Milano è evidente ma allo stesso tempo, nella stragrande maggioranza dei tifosi, c’è fiducia nei confronti della società, che lo rimpiazzerà con un giocatore migliore.

C’è pure il timore, però, che non sia così, anche perché i profili – come Zaccagni – non convincono il mondo dei sostenitori rossoneri. Solo il tempo dirà chi avrà ragione ma è chiaro che perdere, a parametro zero, un altro calciatore, che negli ultimi anni ha dimostrato di essere fondamentale, non è certo una buona notizia.

#Calhanoglu vecchio cuore 🔴⚫️ sceglie di andare all’Inter per indebolire i rivali dei rossoneri…. — Francesco Campilongo (@cicciocampilong) June 21, 2021

Mai stato sul carro di #Calhanoglu ma perderlo a zero per lo più all’Inter mi farebbe rosicare non poco — Lolela (@Lolela2) June 21, 2021

Nessuno pensa che #Calhanoglu e une giocatore da Milan. Tutti pensano che al posto di #Calhanoglu deve arrivare uno da Milan… e uno da Milan per i nomi fati non si vede. — ᗴᖇᒎᗝᒪ (@erjol_) June 21, 2021

Calhanoglu non mi ha mai fatto impazzire. Ma bisogna essere onesti, per prendere un giocatore di livello pari o superiore bisogna spendere almeno una 30ina di mln di cartellino. A giudicare da come procedono trattative e rinnovi, non mi aspetto il pezzo da 90 ma un altro giovane — Juanito ♥️♠️ (@Juanito58182296) June 21, 2021