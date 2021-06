Calhanoglu su Instagram: “Grazie di tutto Milan”. Pioggia di critiche nei commenti

Arriva il messaggio di addio di Hakan Calhanoglu. Il nuovo giocatore dell’Inter ha voluto salutare il Milan con un video postato su Instagram

Manca solo l’annuncio, che dovrebbe arrivare a breve, ma Hakan Calhanoglu si può considerare, ormai, a tutti gli effetti, un nuovo calciatore dell’Inter. Il turco ha deciso di non accettare l’offerta di rinnovo del Milan, sposando il progetto nerazzurro. In attesa del comunicato da parte del club campione d’Italia, è arrivato il saluto di Calhanoglu sui social. Un video, in cui ripercorre i suoi anni in rossonero, accompagnati da un ‘Grazie di tutto Milan’.