Calciomercato Milan, Conti in uscita: trattativa in corso

Sempre più vicino l’addio al Milan di Andrea Conti, visto che è in corso la trattativa per la cessione del terzino.

Tra i calciatori del Milan di rientro dai vari prestiti ma destinati a ripartire c’è sicuramente Andrea Conti. Il laterale classe ’94 non sembra avere alcuna chance di essere nuovamente utile alla causa rossonera. Per questo motivo è già in corso una trattativa per la sua cessione.

Come riportato dal cronista Nicolò Schira su Twitter, il Milan ed il Genoa stanno dialogando per concretizzare il passaggio del difensore ex Atalanta nel club ligure. Molto probabile che si tratti di un trasferimento con la formula del prestito con diritto di riscatto, almeno secondo la volontà dei genoani.

Talks in progress for Andrea #Conti to #Genoa from #ACMilan. He is the first choice of Preziosi as a right fullback. #transfers https://t.co/ofnCXE2S1i — Nicolò Schira (@NicoSchira) June 24, 2021

Conti è la prima scelta del Genoa per rinforzare le corsie laterali, visto che i rossoblu perderanno a breve i partenti Zappacosta e Pellegrini. Sulla corsia sinistra dovrebbe arrivare lo juventino Frabotta, mentre come detto il rossonero Conti sarà molto probabilmente il prossimo titolare a destra.

Lo scorso anno Conti, dopo una prima parte di stagione letteralmente da separato in casa al Milan, è stato ceduto a gennaio al Parma. Il suo periodo di prestito doveva culminare col riscatto definitivo da parte dei ducali, ma la retrocessione in B ha frenato il tutto.