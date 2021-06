Messaggio chiaro e forte quello di Ferrero al Milan e a tutti i club interessati a Damsgaard: il costo può ancora alzarsi

Dopo aver perso due titolari con Donnarumma e Calhanoglu, adesso per il Milan è il momento di fare mercato in entrata. Per adesso l’unico “acquisto” è il riscatto di Tomori: certo, una conferma importante, ma adesso il club deve dare un segnale ai propri tifosi. Non c’è fretta per l’arrivo di un nuovo trequartista: Maldini sta valutando varie opzioni, non sarà semplice ma Stefano Pioli ne ha bisogno. In ogni caso il Milan si sta guardando intorno e uno dei nomi fatti nelle ultime ore è quello di Damsgaard, protagonista a Euro 2020 con la Danimarca: ha raggiunto addirittura un record che lo rende unico nel torneo.

Prestazioni che fanno sorridere la Sampdoria e soprattutto Massimo Ferrero, pronto a leccarsi i baffi in vista di possibili offerte. Il costo del cartellino del calciatore è già cambiato, e di molto, rispetto a prima della competizione. Intervenuto ai microfoni de Il Secolo XIX, il presidente blucerchiato ha subito messo in chiaro le sue intenzioni in merito a possibili trattative per questo interessante talento: “Avete visto che gol ha fatto? Il prezzo giusto oggi è 30 milioni, ma se segna ancora arriverà a 40“.

A quelle cifre è evidente che il Milan difficilmente riuscirà ad imbastire una trattativa. La politica della società è assai chiara, anche se in questo caso parliamo di un calciatore giovanissimo con ampi margini di miglioramento, in ogni ambito: tecnico, tattico ed economico. Vedremo se a fine Europeo davvero il prezzo di Damsgaard arriverà a toccare 40 milioni di euro e se il Milan proverà ad acquistarlo.