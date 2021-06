Sky – Milan, si allontana Adli: il giovane fantasista ha deciso!

Le ultime su Adli, calciatore francese che rischia di saltare come possibile colpo del Milan nella sessione estiva.

Arrivano notizie non confortanti per il Milan riguardo uno dei calciatori maggiormente seguiti di recente. Si tratta di Amine Adli, fantasista classe 2000 che gioca nel Tolosa e che è stato indicato dagli osservatori come un colpo plausibile.

Secondo Gianluca Di Marzio, in diretta su Speciale Calciomercato di Sky Sport, Adli avrebbe preso una decisione sul suo futuro: intende restare in Francia. Nessun trasferimento all’estero per colui che è stato giudicato il miglior calciatore dell’ultima Ligue 2.

Dunque il futuro di Adli sarà o ancora o Tolosa, oppure in un altro club transalpino. Come ad esempio il Lille: pare che la squadra campione in carica di Francia sia molto interessata al trequartista e potrebbe chiudere a breve per il suo ingaggio.

Per il Milan si tratterebbe comunque di un arrivederci per Adli. I rossoneri tenteranno ancora di convincerlo a sbarcare in Serie A, altrimenti accetterebbero il trasferimento del giovane verso Lille. I rapporti con il club del ‘Passo d Calais’ sono ottimi (vedesi Maignan e Leao), dunque chissà che il Milan non torni a valutare l’ingaggio di Adli tra un anno, discutendone con un club amico.