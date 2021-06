Theo Hernandez fa gli auguri a Maldini: “Leggenda e idolo” | FOTO

Gli auguri di Theo Hernandez per il compleanno del suo idolo e dirigente diretto Paolo Maldini, bandiera rossonera.

Oggi Paolo Maldini spegne 53 candeline. La leggenda del Milan continua la sua vita in parallelo con i colori rossoneri, visto che celebra l’anniversario come direttore dell’area tecnica milanista. Un vero e proprio simbolo per il club con cui ha giocato per una vita.

Tra i tanti auguri di compleanno ricevuti, spicca quello di Theo Hernandez. Un messaggio sincero e molto sentito quello pubblicato su Instagram dal terzino francese del Milan. In particolare per la stima che Theo ha sempre dichiarato di avere nei confronti del proprio dirigente.

Inoltre Maldini ha voluto fortemente portare Hernandez al Milan nell’estate 2019, quando il Real Madrid lo considerava solo uno scarto e molti scrivevano di lui come di un ragazzo difficile, dal carattere esagitato e poco professionale.

Grande merito dell’esplosione in rossonero di Theo Hernandez va dunque attribuita all’intuizione di Maldini, uno che di esterni mancini se ne intende. Theo non ha perso dunque l’occasione per augurargli un felice compleanno: “Tanti auguri leggenda e idolo!“