Donnarumma al PSG, contratto firmato: programmato l’annuncio

Gianluigi Donnarumma diventerà il nuovo portiere del PSG. Ma non è ancora stata data l’ufficialità dell’operazione.

L’Europeo dell’Italia continua a gonfie vele. Ma nel frattempo alcuni calciatori della rosa azzurra stanno già pianificando il loro futuro professionale. Uno di questi è Gianluigi Donnarumma, portiere che ha già scelto di dire addio al Milan da diverse settimane.

Il classe ’99 sa già ormai dove giocherà dalla prossima stagione. Il Paris St. Germain non si è lasciato sfuggire l’occasione di ingaggiarlo a parametro zero, assicurandosi così uno dei portieri più forti del panorama europeo. Anche se sborserà almeno 10 milioni di ingaggio netto all’anno come da contratto.

Come sostiene oggi Tuttomercatoweb.com, Donnarumma ed il PSG hanno già siglato l’accordo, con tanto di visite mediche effettuate la scorsa settimana a Roma dal portiere. Firme già dunque arrivate, mentre tardano gli annunci ufficiali.

Pare però che vi sia una dead-line in tal senso: Donnarumma verrà annunciato come nuovo innesto dei parigini soltanto al termine del Campionato Europeo. Una condizione dettata dall’entourage di Gigio, che non vuole far parlare di sé a livello di mercato, così da lasciarlo focalizzato sulla Nazionale. Ma a luglio inoltrato l’ex Milan diventerà a tutti gli effetti un nuovo rinforzo del PSG.