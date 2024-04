Lopetegui, addio Milan: un altro club accelera e vuole chiudere

Dalla Spagna arrivano novità riguardanti il futuro di Lopetegui, che sembra essersi allontanato dall’approdo a Milanello: pronta un’altra soluzione.

Il Milan sta decidendo chi sarà il prossimo allenatore e potrebbe non essere Julen Lopetegui. Nonostante i rumors inerenti l’accordo contrattuale raggiunto, sembra che la dirigenza abbia altri piani per la sostituzione di Stefano Pioli.

Le numerose critiche dei tifosi hanno probabilmente sorpreso la dirigenza, che non si aspettava una simile protesta contro l’eventuale ingaggio di Lopetegui. Tuttavia, più fonti hanno negato che il tecnico basco fosse effettivamente vicino alla panchina rossonera e pertanto la sollevazione della tifoseria organizzata e non potrebbe non aver realmente condizionato la scelta finale. Non è ancora chiaro il nome su quale si punterà, ne stanno circolando tanti. Una buona parte dei milanisti vorrebbe Antonio Conte, però è trapelato che all’interno del club non ci sarebbe l’intenzione di ingaggiarlo, nonostante il suo passato vincente in altre piazze.

Milan, Lopetegui si avvicina a un altro club?

Se non dovesse arrivare al Milan, Lopetegui avrebbe comunque altre opzioni per il suo futuro. Ha delle richieste e in questo momento quella più importante arriva dalla Premier League.

Secondo quanto rivelato da EFE, il West Ham negli ultimi giorni ha accelerato per assicurarsi l’allenatore basco. Gli Hammers sono in trattative con lui da mesi, lo hanno individuato come ideale sostituto di David Moyes. Quest’ultimo ha un contratto in scadenza e non verrà rinnovato, pur riconoscendo che ha svolto un buon lavoro in questi anni. L’anno scorso ha vinto la Conference League nella finale contro la Fiorentina e in Premier League oggi occupa l’ottavo posto.

I tifosi del West Ham ritengono che Moyes pratichi un calcio troppo difensivo e vogliono in allenatore con idee di gioco più propositive. Lopetegui è certamente diverso dal suo collega e potrebbe accontentare gli Hammers dando un’identità differente alla squadra: più possesso palle e più propensione offensiva.

Il tecnico basco ha già allenato in Premier League: nel novembre 2022 è subentrato alla guida del Wolverhampton, portandolo fino alla salvezza. Ad agosto 2023 a causa di alcuni problemi finanziari che bloccavano il mercato ha lasciato i Wolves. Da allora non ha più allenato, però è rimasto a vivere in Inghilterra per perfezionare l’inglese. Vedremo se il suo futuro sarà effettivamente al West Ham, che ha anche Paulo Fonseca del Lille tra le opzioni per la panchina.