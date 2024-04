Milan, quando tornano in campo Maignan e Loftus-Cheek: c’è una data

Gli infortuni di Maignan e Loftus-Cheek si sono rivelati meno gravi del previsto: ecco quanto staranno fuori ed il rientro in campo

Il Milan di nuovo con il fiato sospeso, anche se per poco. In casa rossonera è tornato l’incubo infortuni, una sorta di dazio che il club rossonero sta pagando da inizio stagione. Tantissimi i problemi muscolari per i calciatori del Milan, tanto da finire nell’occhio del ciclone anche Stefano Pioli e la preparazione fisica durante il precampionato.

Il tecnico ha spesso vissuto nell’emergenza più totale, per un accanimento che avrebbe messo in difficoltà chiunque, anche allenatori più esperti e rose più attrezzate. Tra novembre e dicembre ha dovuto fare di necessità virtù in difesa, con una serie lunghissima di infortuni che hanno costretto Pioli ad adottare misure di emergenza perfino fantasiose, costringendo Theo Hernandez ad agire al centro ed attingendo a piene mani dalla Primavera.

Tanti infortuni, dicevamo, ed anche in questo finale di stagione il tecnico dovrà affrontare altre assenze. Contro la Juve, sono due gli infortunati che ha dovuto registrare la squadra rossonera.

Milan, i tempi di recupero di Maignan e Loftus-Cheek

Mike Maignan non ha nemmeno disputato l’incontro, per un problema accusato durante la fase di riscaldamento, mentre Loftus-Cheek è uscito acciaccato nel corso della gara. Gli esami strumentali hanno evidenziato lesioni per entrambi i calciatori: il portiere francese ha riportato una lesione al muscolo adduttore destro mentre al centrocampista inglese è stata riscontrata una lesione al bicipite femorale destro.

Entrambi i problemi, però, si sono rivelati di basso grado. Un bel sospiro di sollievo, insomma, per Stefano Pioli, considerato come i tempi di recupero – a detta di Tuttosport – siano da stimare in due settimane. Per i due calciatori, quindi, niente sfida al Genoa in programma domenica alle 18 e con ogni probabilità i due saranno out anche per la gara dell’11 maggio contro il Cagliari.

Il loro ritorno sembra certo per la sfida del 19 maggio contr il Torino, penultima di campionato: non è escluso, però, che i due non tornino più in campo considerato come il Milan non abbia più nulla da chiedere a questo campionato ed all’orizzonte vi sono gli Europei di calcio, dove Maignan sarà sicuro protagonista.

La decisione finale spetterà allo staff medico ma anche all’allenatore che affronterà il problema con i due calciatori: possibile che il campionato per i due sia già finito qui.