Brahim Diaz, niente Olimpiadi a Tokio: la Spagna non lo convoca

Piccola delusione per Brahim Diaz, non presente nella lista dei convocati della Spagna per le Olimpiadi Tokio 2021. Il malagueño si riscatterà.

Brahim Diaz non prenderà parte alle Olimpiadi di Tokio. Il suo nome non figura nella lista dei giocatori convocati dalla Spagna, guidata da Luis de la Fuente.

Sicuramente un po’ di delusione per il fantasista di proprietà del Real Madrid, che nell’ultima stagione si è messo in mostra con la maglia del Milan e sperava di ricevere la chiamata. Questa cosa gli darà ulteriori motivazioni per il futuro. Non è un ragazzo che si butta giù facilmente e che si arrende, in Italia abbiamo potuto ammirare la sua determinazione e siamo certi che la mancata convocazione rappresenterà uno stimolo a migliorare.

Intanto Brahim Diaz deve pensare anche al suo futuro immediato. C’è una trattativa tra Milan e Real Madrid. Il club rossonero vuole trattenerlo in prestito, ma inserendo il diritto di riscatto nell’operazione. I blancos sono disposti a cederlo, però vogliono garantirsi un diritto di riacquisto. C’è fiducia sul raggiungimento di un accordo in breve tempo.