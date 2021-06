Italiano nuovo allenatore della Fiorentina: è ufficiale

Tramite i profili presenti sui social network la Fiorentina ha ufficializzato la firma del nuovo allenatore: è Vincenzo Italiano.

La Fiorentina ha annunciato il nuovo allenatore: è Vincenzo Italiano. Non una sorpresa, visto che da giorni era chiaro che sarebbe stato lui a guidare la squadra viola.

C’erano dei dettagli da risolvere con lo Spezia, affinché liberasse il tecnico che ha portato la squadra ligure in Serie A e l’ha anche salvata dalla retrocessione. Il modo con cui ha fatto giocare i suoi calciatori è stato molto apprezzato dalla Fiorentina, che dopo il divorzio anticipato con Gennaro Gattuso ha deciso di puntare con decisione su di lui.

Per annunciare l’ingaggio di Italiano, la società viola sui social network ha pubblicato l’audio della canzone “L’Italiano” di Totò Cutugno. Sicuramente una modalità simpatica per ufficializzare la firma del nuovo tecnico. Contratto fino a giugno 2023 con opzione per l’ultra stagione.