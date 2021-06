Brahim Diaz al Milan, è fatta: le cifre dell’affare | Riscatto e contro riscatto!

Milan e Real Madrid molto vicini all’accordo per Brahim Diaz, che rimarrà in maglia rossonera. Anche altri giocatori blancos nelle discussioni tra i club.

Salvo colpi di scena, Brahim Diaz giocherà nel Milan anche nella prossima stagione. La trattativa con il Real Madrid è in fase avanzata e la fumata bianca appare vicina.

Sky Sport conferma che il club rossonero sta per concludere l’operazione con i blancos. La formula è quella del prestito oneroso per una cifra compresa tra i 2 i 3 milioni di euro, con diritto di riscatto a 22 milioni e contro-riscatto fissato a 27 milioni. L’affare è in chiusura.

Il Milan con il Real Madrid ha fatto anche un sondaggio per Luka Jovic, attaccante in uscita dalla squadra di Carlo Ancelotti. C’è un’apertura al prestito, però andrà trovata eventualmente la quadra sulle cifre. Il centravanti serbo percepisce anche un ingaggio elevato. Comunque, la priorità rossonera rimane quella di assicurarsi Olivier Giroud dal Chelsea e Paolo Maldini spera di ricevere notizie positive dall’entourage adesso che il giocatore non è più impegnato all’Europeo 2020 con la Francia.

Sempre in casa Real Madrid, anche Alvaro Odriozola può essere un’opzione per la fascia destra se non dovesse tornare Diogo Dalot. La trattativa con il Manchester United non sta decollando. Il Milan propone un prestito con diritto di riscatto, mentre i Red Devils vogliono monetizzare e hanno altre richieste per il terzino destro ex Porto.