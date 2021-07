Antonio Donnarumma lascia il Milan: bersaglio preferito dei social, i meme più divertenti

Il Milan non rinnoverà il contratto di Antonio Donnarumma. Per il fratello maggiore di Gigio sono letteralmente più i meme che le presenze: ecco i migliori

Arrivato in prima squadra nel 2017, tra lo scetticismo generale, Antonio Donnarumma è pronto a salutare per sempre Milanello. Il club non rinnoverà il contratto milionario, mai sudato, del fratello maggiore di Gigio, ottenuto abilmente dalla famiglia e dagli agenti del giocatore nella lontana ormai estate del “passiamo alle cose formali”. Che il Milan non volesse puntare tecnicamente sul calesse 1990, lo si è compreso fin da subito.

Tantissimi i secondi arrivati in questi anni, tra Reina, Begovic e Tatarusanu, pur di confinare Antonio in panchina, o spesso in tribuna. Le sue presenze rimangono 3, in 4 stagioni, con 3 vittorie, zero gol subiti (3 clean sheet) e incredibilmente anche un record in tasca. E’ diventato infatti il primo portiere della storia del Milan a non subire gol in almeno 300 minuti giocati. Un primato quasi tragicomico, vista la frequenza con cui è sceso in campo. Con l’addio di Gigio, anche la sua partenza è diventata imminente, e il popolo del web si è come sempre scatenato a suon di meme.

Antonio Donnarumma, i meme più divertenti

Molto preso di mira dai social, soprattutto per il modo in cui è approdato al Milan, per Antonio Donnarumma è arrivato il momento di cercare fortuna altrove. Tantissimi i meme in questi anni sul curioso ingaggio del portiere classe 1990, andiamo a vedere le 5 più divertenti.

1: La prima risale alla trattativa, o presunta tale, dell’ex numero 99 con la Juventus. Che anche ad Antonio avrebbe fatto gola l’approdo del fratello a Torino?

2: Diversi utenti hanno inoltre “infierito” sull’attaccamento dei due fratelli, e del modo in cui Antonio ha seguito Gigio nel suo percorso al Milan.

3: Riferimento importante anche sul record di Antonio, che come detto è il primo portiere a non subire gol con almeno 300 minuti giocati

4: E’ mancato solo il padre di fatto al Milan, della famiglia Donnarumma.