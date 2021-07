Adli, niente Milan: l’attaccante ha preferito il Lille

Il giovane talento offensivo, nel mirino del Milan da tempo, è ormai ad un passo dal firmare con un altro club.

Sembra ormai definitivamente sfumata una pista per l’attacco che il Milan seguiva da tempo. Un giovane talento, di cui si è parlato molto bene, è pronto a firmare per la sua nuova squadra, dopo aver glissato sulle avance dei rossoneri.

Amine Adli ha fatto la sua scelta. Il talentuoso fantasista del Tolosa non giocherà con il Milan, nonostante il club rossonero si sia mosso già nel recente passato per ingaggiarlo dopo l’ottima stagione disputata. Adli è infatti stato nominato miglior calciatore della Ligue 2.

Come riferito dal cronista Nicolò Schira, ormai è tutto fatto per il suo passaggio al Lille. La società campione di Francia punterà forte su Adli e ha accelerato nelle ultime ore. Accordo ormai raggiunto con il classe 2000 e fumata bianca vicina anche con il Tolosa per il cartellino.

Pronto un contratto fino al giugno 2026 per Adli, che dunque farà il salto di qualità previsto rimanendo in Francia. La volontà del ragazzo di origini marocchine è sempre stata quella di lasciare Tolosa per restare nel campionato transalpino, non sentendosi ancora pronto a virare verso l’estero.

Ma chissà che il Milan non possa pensare ad Adli anche in futuro. Il Lille infatti è una società ‘amica’ dei rossoneri, visti i diversi affari formalizzati nel recente passato. Per adesso però il talentuoso attaccante proverà ad esplodere definitivamente con il club dei Mastini.