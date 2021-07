Milan, seconda maglia 2021-22: le foto di Footyheadlines

Prime immagini per la seconda divisa ufficiale del Milan per la nuova stagione, prodotta sempre dallo sponsor Puma.

Dopo aver già svelato la prima maglia rossonera per la stagione 2021-2022, indossata contro il Cagliari al termine dell’ultimo campionato, il Milan a breve presenterà anche le altre divise. Ma come spesso accade, spuntano già le indiscrezioni sul web.

Il portale Footyheadlines.com oggi ha pubblicato le prime immagini della divisa da trasferta, la classica maglia bianca con bordi rossoneri che il Milan di consueto indossa lontano da San Siro. Prime foto scovate dal noto sito web, sempre tra i primi ad ottenere indiscrezioni sulle maglie da gioco.

La seconda maglia del Milan 21-22 sarà ovviamente sempre prodotta dalla Puma, sponsor tecnico tedesco che veste il club rossonero ormai da tre anni. Il design ricalcherà quello già visto ad Euro 2020: la seconda casacca (sempre bianca) della Nazionale italiana ha praticamente lo stesso effetto visivo.

Come spiegato dal portale in questione, la maglia in formato ‘white‘ con lievi bande rosse sulle maniche e sulle spalle, con un giro-collo sottile e rotondo già notato nella maglia da casa. La novità è sullo sfondo: piccole bardature “Afterglow“, ovvero di una colorazione tra il dorato ed il beige, per donare un effetto più luminoso alla casacca.

Possibile che nelle prossime settimane tale away kit possa essere ufficialmente presentato dal Milan con un evento speciale, come avvenuto a maggio per la prima maglia rossonera. Il debutto avverrà invece in una delle amichevoli estive programmate durante la preparazione.