Italia-Inghilterra, Finale Euro 2020: quando si gioca, data e orario

L’Italia affronterà l’Inghiterra nella finale di Euro 2020, l’orario e la data del match con i precedenti tra le due Nazionali

Sarà Italia-Inghilterra la finale di Euro 2020. Alla vittoria degli azzurri ai rigori contro la Spagna è seguita quella degli inglesi per 2-1 con la Danimarca nella seconda semifinale. Decisivo il gol di Kane nel corso del primo tempo supplementare con il tap in sul rigore respinto da Schmeichel. I danesi, passati in vantaggio con una punizione di Damsgaard, hanno subito il pari con l’autogol di Kjaer a fine primo tempo. L’1-1 ha resistito fino al 90′ con l’epilogo ai supplementari favorevole ai padroni di casa.

La finale di Euro 2020 si disputerà domenica 11 luglio alle ore 21 ancora a Wembley, stadio nel quale l’Italia ha già disputato e vinto le sfide di ottavi e semifinale con Austria e Spagna. L’Inghilterra, invece, se si esclude il quarto di finale contro l’Ucraina, ha giocato tutte le altre partite con Croazia, Scozia, Repubblica Ceca e Germania nel suo stadio. Per l’Inghilterra sarà la prima finale di sempre all’Europeo.

Italia-Inghilterra, i precedenti agli Europei e ai Mondiali

Italia e Inghilterra si sono affrontate per la prima volta in una competizione internazionale ai Mondiali di Italia ’90 con la finale di consolazione per il terzo posto, disputata al San Nicola di Bari, e vinta dagli azzurri di Vicini per 2-1 con i gol di Baggio e Schillaci.

Ventidue anni dopo il secondo precedente a Euro 2012 nei quarti di finale. A prevalere nella sfida di Kiev la Nazionale di Prandelli ai rigori con penalty decisivo di Diamanti, un gol che ha consentito all’Italia di qualificarsi alla semifinale con la Germania vinta 2-1 a Varsavia prima del 4-0 subito dalla Spagna in finale.

Nel 2014, l’ultimo confronto ai Mondiali di Brasile 2014 nel match di esordio della fase a gironi disputato a Manaus e vinto dall’Italia 2-1 con i gol di Marchisio e Balotelli, quest’ultimo arrivato dopo il pareggio di Sturridge. In quell’occasione, sia l’Italia che l’Inghilterra furono eliminate nel girone con Costa Rica e Uruguay.