Milan, Kjaer verso il rinnovo | L’agente conferma!

Kjaer va in scadenza di contratto tra meno di un anno, il Milan pensa al rinnovo. L’agente conferma che parlerà presto con il club rossonero.

Simon Kjaer è uno dei leader del Milan e anche nella prossima stagione vestirà la maglia rossonera. Ma il suo contratto scade a giugno 2022 e pertanto bisognerà capire se ci sarà il rinnovo.

Il club rossonero è molto soddisfatto del rendimento del difensore danese, apprezzato sia a livello tecnico-tattico che umano. Anche con la Danimarca all’Europeo sta confermando il suo alto livello di prestazioni. La sensazione è che Paolo Maldini e Frederic Massara gli prolungheranno di un altro anno il contratto.

La Gazzetta dello Sport oggi riporta le parole di Mikkel Beck, agente di Kjaer: “Dopo l’Europeo parleremo di rinnovo con il Milan“. C’è la volontà del calciatore di proseguire la sua esperienza in maglia rossonera, con la quale si è rilanciato dopo dei mesi difficili all’Atalanta.

L’esperto difensore danese percepisce un ingaggio da 1,5-2 milioni di euro a stagione. Possibile che il rinnovo venga fatto su cifre simili. Kjaer nel 2022 compirà 33 anni. Sicuramente può avere proposte economicamente più vantaggiose dall’estero, ma al Milan è un leader e non ha ragioni per andarsene. La trattativa per il suo rinnovo potrebbe essere abbastanza breve, a differenza di quelle riguardanti Franck Kessie e Davide Calabria.

Adesso Kjaer è concentrato sull’Europeo, oggi la Danimarca ha una semifinale importantissima da disputare contro l’Inghilterra e sogna in grande. Al termine della competizione, il suo agente dialogherà con Maldini e Massara per arrivare a un accordo.