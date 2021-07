Sky – Milan, arriva Giroud: affare sbloccato, svolta vicina

Il Milan è ad un passo da Giroud: possibile svolta nelle prossime ore, l’attaccante si sta liberando dal Chelsea

La svolta potrebbe arrivare nelle prossime ore. Come rivelato da Gianluca Di Marzio, il Milan sta accelerando per l’acquisto di Olivier Giroud: la società rossonera ha scelto quindi di puntare dritto sul centravanti del Chelsea, che il mese scorso ha rinnovato il suo contratto in scadenza. Stando quindi alle indiscrezioni riportate dal giornalista, adesso l’affare sembra davvero vicino alla chiusura. Maldini aveva chiesto agli agenti di parlare coi Blues per liberarlo a zero, invece pare che il club di via Aldo Rossi possa pagare un piccolo indennizzo per liberarlo. L’operazione, spiega Di Marzio, è praticamente ai dettagli e potrebbe arrivare presto la svolta definitiva.

Si parla ormai da tempo di un accordo raggiunto sulla base di un contratto biennale a 4 milioni. Giroud è considerato dal Milan l’attaccante perfetto da alternare a Ibrahimovic, che è spesso limitato dagli infortuni. Serve quindi un’altra punta di peso e di esperienza che possa far sentir meno l’assenza dello svedese. Olivier è un’ottima opportunità di mercato, soprattutto se a parametro zero (o comunque a poco). Trovato l’accordo, è arrivata poi la notizia dell’ufficialità del rinnovo di contratto col Chelsea totalmente inaspettata. Questo però non ha mai chiuso definitivamente le porte al Milan che ha continuato a seguire la questione. Adesso finalmente la svolta.